Hotel Schloss Hohenhaus stellt sich neu auf

Lebensrezepte von Spitzenköchen (6)

Alfons Schuhbeck: "Don't stop thinking about tomorrow"

Der Koch und Unternehmer ist als Wirt des Kurhausstüberls in Waging bekannt geworden. Heute kocht das Schuhbeck-Team am Münchner Platzl im besternten Restaurant in den Südtiroler Weinstuben.