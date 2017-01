Bleiben die Eckkneipen auf der Strecke?

BERLIN. Hat der verschärfte Nichtraucherschutz in den vergangenen Jahren Wirte in die Bredouille gebracht? Darüber gibt es verschiedene Meinungen. Fest steht: Seit 2007 haben die Bundesländer Gesetze zum Rauchverbot in der Gastronomie auf den Weg gebracht, manche mehr, manche weniger streng. So sind in einigen Ländern zum Beispiel abgetrennte Raucherräume weiterhin zulässig. Eine negative...