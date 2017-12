Accorhotels wird 50 Jahre alt

PARIS. In einer Zeit, in der Unternehmen gern schon ihr zweijähriges Bestehen groß öffentlich verkünden und feiern, ist der größte Hotelbetreiber auf dem deutschen Markt ganz ohne Aufhebens 50 Jahre alt geworden: der französische Accorhotels-Konzern, unter dessen Marken weltweit mehr als 4200 Hotels und hierzulande an die 360 Häuser geführt werden. In der Pariser Zentrale konzentriert...