Asbach feiert 125-jähriges Bestehen

RÜDESHEIM. Die Unternehmerfamilie Underberg (Semper idem Underberg) hat ihrer Tochterfirma Asbach an deren Gründungsort und Firmensitz Rüdesheim am Rhein ein Geburtstagsfest ausgerichtet. Mit rund 100 Gästen wurde in der Asbach Wein-Destillerie gefeiert und dabei der Firmengründer Hugo Asbach gewürdigt. Dieser hatte als 24-jähriger Destillateur mit anfangs nur zwei Brennblasen am 11. Mai...