DEHOGA Sachsen schickt drei Frauen nach Berlin

CHEMNITZ. Frauenpower beim Gastgewerbe-Nachwuchs in Sachsen: Der dortige DEHOGA-Landesverband schickt drei Kandidatinnen zur Deutschen Jugendmeisterschaft der gastgewerblichen Ausbildungsberufe. Nach einer einwöchigen Vorbereitungsphase im Hotel an der Oper in Chemnitz konnten sich Restaurantfachfrau Rebekka Thiel (Sportgaststätte Leukersdorf), Hotelfachfrau Isabell Flößel (gerade die...