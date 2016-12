Accorhotels kooperiert mit Banyan Tree

PARIS. Künftig wollen die Banyan Tree Holding und Accorhotels gemeinsam Hotels der Marke Banyan Tree entwickeln und managen. Die Marke wird zudem in das Buchungsnetzwerk sowie das Treueprogramm von Accorhotels eingebunden. Der französische Hotelkonzern hat dafür nach eigenen Angaben etwa 16 Mio. Euro in die in Singapur ansässige Company investiert und halt damit nun etwa 5 Prozent an dessen...