Mövenpick buhlt um Familien

BAAR/SCHWEIZ. Die Mövenpick Hotels & Resorts haben ein besonderes Auge auf die Zielgruppe der Familien geworfen. Mit dem neuen "Mövenpick Family"-Programm sollen Eltern in den Hotels ab sofort besonders entspannte Ferien genießen können. Das Angebot wird es zukünftig nicht nur in Resorts, sondern auch in allen Stadthotels der internationalen Hotelgruppe geben. Damit sollen auch solche...