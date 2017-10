Jan Pettke räumt in Köln ab

KÖLN. Es war ein hochkarätiger Wettbewerb auf der Food-Messe Anuga. Am Montag Abend kochten acht Finalisten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz um den Titel Koch des Jahres. "Da das Niveau der Kandidaten so hoch ist, fällt uns Juroren schwer, auf gleicher Linie bewerten zu können", sagte Präsident des Wettbewerbs Dieter Müller (MS Europa) bereits im Vorfeld. Am Ende gewann Jan...