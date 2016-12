Heidelberg geht einen Sonderweg bei den Sperrzeiten

HEIDELBERG/STUTTGART. In Baden-Württemberg gilt: Sperrzeit ist unter der Woche um 3 Uhr, Wochenende um 5 Uhr. Heidelberg allerdings hat nun nach einer zweijährigen Probephase wieder eine eigene, strengere Regelung getroffen. Der Grund: Lärmbelästigung. So müssen in der Kernaltstadt Kneipen, Restaurants und Bars werktags bereits um 2 Uhr (statt 3 Uhr) und an Wochenenden um 4 Uhr (statt 5 Uhr)...