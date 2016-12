Holz gibt hier den Ton an

Rutesheim. Alles Holz, oder was? In Rutesheim ist tatsächlich ein Hotelneubau aus Vollholz entstanden, der Schule machen könnte: Das Hotel 2050. „Es war immer schon unsere Herzensangelegenheit, ein Hotel in reiner Holzbauweise zu errichten, das das Thema Nachhaltigkeit wirklich lebt“, sagt Bettina Wünning, die das Garni-Hotel gemeinsam mit ihrem Mann Joachim bauen ließ. Im Februar 2016...