Zuwachs bei Romantik

STUTTGART. Neue Mitglieder für die Romantik-Hotels. Die Kooperation darf sich über drei neue Mitglieder in den Weltkulturerbe-Städten Brügge, Trier und Köln freuen. Das Romantik Hotel Zur Glocke liegt mitten in der Trierer Innenstadt. Das Hotel wurde nach aufwendiger Sanierung im November 2016 wiedereröffnet. Es befindet sich im Traditionswirtshaus Zur Glocke, das in Trier seit 1803...