Was Köche aus Grana Padano und San Daniele machen

HAMBURG. "Viele Gäste suchen heute etwas besonderes, eine Spezialität, eine Geschichte hinter dem Essen." Diese Erfahrung hat Andreas Berndt, selbstständiger Koch und Caterer in Heidelberg, gemacht. "Und da eignen sich natürlich Produkte mit einer besonderen Qualität und einem Hintergrund", fügt er hinzu. Solche Geschichten in Hülle und Fülle gibt es unter anderem bei Zutaten mit geschützter Ursprungsbezeichnung.

"Geschützte Ursprungsbezeichnung bedeutet, dass Erzeugung, Herstellung und Verarbeitung in einer bestimmten geografischen Region und nach einem bestimmten Verfahren erfolgen", erläutert Bernhard Eck, Redakteur der AHGZ, der in Hamburg mit Köchen und Zulieferern eine Diskussionsrunde zu dem Thema leitete. Geladen dazu hatten die italienischen Erzeugergemeinschaften San Daniele und Grana Padana in die Location Weinland Waterfront.

Mit den der Partie war auch 3-Sterne-Koch Heinz Beck, der als Deutscher seit über 20 Jahren beruflich in Italien tätig ist. Er wies darauf hin, dass die Verwendung besonderer Produkte sowohl außerhalb des Restaurants - durch Werbung und Marketing - als auch im Restaurant selbst kommuniziert werden sollte. Im Restaurant selbst ist nicht nur die Speisekarte, sondern auch der Kellner gefragt. Und hier komme wieder der Küchenchef mit seinen Produkten in Spiel, so Beck: "Wir sollten dem Kellner einen Grund geben, stolz auf das zu sein, was er serviert, stolz auf das Produkt zu sein. Dann wird er zum Botschafter."

Weiterer Vorteil von Produkten mit geschützter Ursprungsbezeichnung: Alle Zutaten werden streng kontrolliert und sind nachvollziehbar. "San Daniele Schinken braucht kein Konservierungsmittel, weil er in einem speziellen Mikroklima produziert wird, in dem er nicht schimmelt", so Heinz Beck, der zudem eine seiner erfolgreichen Gerichte mit dem Schinken verriet: Kaviar in Paprikafond gekocht mit Kichererbsenpürree und getrocknetem San Daniele oben drauf.

Aber auch in Deutschland wird mit den geschützten italienschen Produkten gekocht und zwar durchaus sehr kreativ. Caterer und Mietkoch Andreas Berndt hat beispielsweise einen Wildschwein-Burger mit Grana Padana und San Daniele aufgepeppt. Und er vermeidet möglichst, etwas von den Lebensmitteln wegzuwerfen. "Die Schwarte von San Daniele haben wir schon in die Erbsensuppe eingekocht, mit dem Schinkenfett haben wir Kartoffelpürree aufgeschlagen."