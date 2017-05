Domino’s setzt in Hamburg auf Lieferroboter

HAMBURG. Roboter sind weiter auf dem Vormarsch. Nach erstem Test in den Niederlanden, fährt nun auch in Deutschland ein autonomer Lieferroboter durch die Straßen in Hamburg-Ottensen. Der Roboter ist Teil der Flotte beim Lieferservice Domino’s. Mit dem neuen Angebot will Domino's die deutsche Pizza-Home-Delivery-Branche revolutionieren. Der Roboter soll bei Wind und Wetter zum Einsatz kommen....