Deutsche Hospitality ändert Jaz-Markenarchitektur

FRANKFURT/M. Jaz in the City ist offenbar ein Erfolgsmodell. Denn die Deutsche Hospitality, die hinter der Marke steht, will deren Philosophie auch auf Strandresorts ausweiten. Das teilt Unternehmenssprecher Christopher Holschier auf Nachfrage der AHGZ mit. Bislang gibt es nur ein Hotel der Marke Jaz in the City, es befinden sich in Amsterdam. Ein weiteres in Stuttgart ist in Vorbereitung. Die...