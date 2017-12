Dorint plant Premium-Marke

KÖLN. Die Dorint GmbH will in Zukunft offensichtlich stärker im Upscale-Bereich Fuß fassen. Bereits im Frühjahr 2018 ist nach Berichten der Welt der Start der Kette Hommage geplant. Zunächst ist die Eröffnung von fünf Häusern vorgesehen. Die Hotels sollen sowohl im Franchise-Verfahren als auch mit Pachtverträgen geführt werden. Erst im November hatte die Dorint GmbH in ihrer Firmierung...