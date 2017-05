Gastgewerbe meldet 5 Prozent mehr Umsatz

WIESBADEN. Das Gastgewerbe in Deutschland setzte im März 2017 preisbereinigt (real) 3,1 Prozent mehr um als im März 2016. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, ergab sich nominal (nicht preisbereinigt) ein Plus von 5,0 Prozent. Die Beherbergungsunternehmen melden für März 2017 real 3,9 Prozent und nominal 5,6 Prozent höhere Umsätze als im Vorjahresmonat. Der Umsatz in...