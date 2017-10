Alex-Chef Bernd Riegger setzt auf Einsteiger

TAUNUSSTEIN. Die Gastronomiekette Alex will dem anhaltenden Fachkräftemangel auch in Zukunft mit der Anwerbung von Anfängern und Quereinsteigern begegnen, die in der unternehmenseigenen Academy fortgebildet werden. „Mitarbeiter am Markt suchen wir eigentlich immer nur auf dem Einstiegslevel“, sagt Alex-Geschäftsführer Bernd Riegger zu Nomyblog. „Eine Anzeige ‚Wir suchen einen...