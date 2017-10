Drei Preise für Jan Jehli und das One Trick Pony

BERLIN. Diese Sieger machen neugierig auf mehr: Jan Jehli, Barchef der Freiburger Cocktailbar namens One Trick Pony, Bettina Kupsa, Inhaberin von The Chug Club in Hamburg und Chloé Merz vom Conto 4056 in Basel gehören zu den interessantesten Gewinnern des elften Mixology Bar Awards. Erstmals waren es 17 Kategorien, in denen der begehrte Branchenpreis vergeben wurde. 600 Gäste ließen sich die...