BERLIN. Wohl kaum ein Thema treibt das Gastgewerbe so um wie der grassierende Mangel an Nachwuchskräften. So hat sich binnen zehn Jahren die Zahl der Kochlehrlinge halbiert. Auch beim DEHOGA-Branchentag in Berlin wurde das Thema auf der Bühne diskutiert. Die Fernseh-Gastrocoach Christian Rach und Ole Plogstedt, der Sternekoch und Hoteliers Jörg Sackmann und Eva-Maria Rühle vom DEHOGA suchten...