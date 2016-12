Best-Western-Umbranding in Deutschland gestartet

ESCHBORN. Die ersten Best-Western-Mitglieder hierzulande haben einen neuen Außenauftritt mit neuen Logos bekommen. Damit wird das mehr als zwei Jahrzehnte alte Traditionslogo abgelöst. Best Western will damit auf Wandel und Umbruch reagieren. Als eines der ersten Häuser hat das Best Western Plus Parkhotel Velbert jetzt ein neues Logo an seiner Fassade bekommen. Außerdem erhalten im ersten...