200 Gäste kamen zur Arcotel-Einweihung

WIEN. Mehr als 200 Gäste waren bei der Eröffnungsparty des dritten Arcotel in der österreichischen Hauptstadt. Dabei präsentierte das Arcotel Donauzentrum Muster der 158 Zimmer und der fünf Tagungsräume für bis zu 99 Gäste. Der sogenannte „Livingroom“ im zweiten Stock ist tagsüber Co-Working-Bereich und ab 16:30 Uhr Lounge, in der Gin und Tonic in mehr als 360 verschiedenen...