Bruno H. Schöpfer eröffnet Aparthotel in Zürich

ZÜRICH. Der Name Acasa ist in dem neuen Domizil in Zürich-Oerlikon Programm: Wie Zuhause soll der Gast sich in den 141 Apartments und Zimmern des Hauses fühlen. Entsprechend ließ Innenarchitekt Adrin Schweizer Möbel und Einbauten so arrangieren, dass jeder Raum das bietet, was man von zuhause gewohnt ist – und vielleicht noch ein bisschen mehr. Hochwertige Materialien und Farbakzenten...