Capri by Fraser startet in Berlin

BERLIN. Nach Frankfurt kommt Berlin. Am 22. Mai will startet die Marke Capri by Fraser ihr zweites Haus in Deutschland. Es handelt sich dabei um ein Hotelkonzept, das besonders kurz- und langzeitreisende Millennials im Visier hat. Das Haus bietet 143 Serviced Apartments, die individuell gestaltet sind und verschiedene Größen haben. Den Gästen im neuen Capri by Fraser steht zudem ein rund um...