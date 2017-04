Container-Hostel geht an den Start

WARNEMÜNDE. Die deutsche Ostseeküste hat ein neues Design-Hostel. Das Dock-Inn, bestehend aus echten, bunten Überseecontainern, wurde in Warnemünde nun feierlich eröffnet. Es bietet 64 Zimmer mit insgesamt 188 Betten in vier verschiedenen Container-Typen, vom Doppelzimmer bis zum 8-Bett-Raum. Das Hostel befindet sich direkt an der Warnow-Werft und unweit vom Strand entfernt. Zielgruppen sind...