Courtyard plant aktive Pre-Opening-Phase in Oberpfaffenhofen

OBERPFAFFENHOFEN/WIESBADEN. Obwohl das Courtyard by Marriott in Oberpfaffenhofen erst im ersten Halbjahr 2018 eröffnet, startet das Hotel bereits jetzt mit zahlreichen Angeboten in der Pre-Opening-Phase. Neben einem eigenen E-Bike-Verleih im Hotel gibt es Golf-Touren bei den Golfplätzen der Region. Zudem bietet das Hotel Führungen und Verkostungen im Kloster Andechs und seiner Brauerei,...