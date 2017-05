Designhotel Aqua Turm in Radolfzell gestartet

RADOLFZELL. Acht Jahre Bauzeit, nun ist es offen: Dass Nullenergie-Hotel in Radolfzell. Das 20-Zimmer-Haus befindet sich in einem ehemaligen Wasserturm, das Gebäude versorgt sich zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien mittels Hydrothermie, Photovoltaik, Solarthermie, Windkraft und Regenwassernutzung. Um gleichzeitig den Energieverbrauch so weit wie möglich zu reduzieren, kommen laut...