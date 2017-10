Dormero will Nummer 1 auf Rügen werden

BERLIN. Dormero will auf Rügen das erste Haus am Platz betreiben. Dazu wurde der Block 1 der ehemaligen NS-Ferienanlage in Prora umgebaut, so dass im Januar 2018 das Dormero Strandhotel Rügen eröffnen kann. Das Haus wird bis zu 114 Suiten haben, die alle mit einer Sauna ausgestattet sind. Geplant ist ein Wellnessbereich mit Innen- und Außenpool, Saunalandschaft, zwei Restaurants, eine Bar...