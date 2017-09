Finnische Burger-Kette expandiert nach Deutschland

HAMBURG. Die finnische Burger-Kette Friends & Brgrs hat heute ihre erste deutsche Filiale in Hamburg in der Europa Passage eröffnet. Das Konzept nennt sich Fresh Casual: Friends & Brgrs stellt seine Burger ausschließlich aus frischen Zutaten komplett selbst her. Die Zutaten selbst stammen aus der näheren Umgebung, außerdem vermeidet das Unternehmen Zusatzstoffe, wo immer es geht. So...