Hampton by Hilton startet in Rom

ROM. Smarte Konzepte für den preisbewussten Reisenden sind derzeit angesagt, auch in Italien. So hat der Hilton-Konzern jetzt in der Hauptstadt Rom ein 148-Zimmer-Haus der Marke Hampton by Hilton eröffnet. Das Haus bietet kein größeres Restaurant, aber dafür eine Lounge-Bar, eine 24-Stunden Snack-Zone sowie, typisch für Hampton, einen Frühstücksservice "on the run" für Eilige.Das Hampton...