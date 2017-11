Hans im Glück zurück in Hamburg

HAMBURG. Hans im Glück erobert sich die Hansestadt zurück. Nach der Trennung des früheren Franchisenehmers Paniceus war der Systemer knapp zwei Jahre lang nicht in Hamburg vertreten. Damit ist es nun vorbei. Ein neues Lokal Mitten im traditionsreichen Haus der Patriotischen Gesellschaft an der Trostbrücke, in der Altstadt der Hafenmetropole, begrüßt ab Dienstag erste Gäste. "Viele...