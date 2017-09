Kempinski startet in Riga

RIGAA/GENF. Die Luxuskette Kempinski hat einen neuen Standort für sich erschlossen. In wenigen Tagen soll das Grand Hotel Kempinski Riga erste Gäste in der lettischen Hauptstadt empfangen. Es hat den Anspruch,ein neues Niveau an Komfort und Eleganz sowohl für Besucher der Stadt als auch für Einheimische zu bieten. Das 141-Zimmer-Haus befindet sich am Standort des ehemaligen Hotel Rome,...