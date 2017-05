Meisterstück kommt von Berlin nach München

MÜNCHEN.Das Know-how ausgewählter Meister steht bei ihnen im Mittelpunkt. Gemeint sind Meister unter den Brauern oder Winzern sowie Produzenten von Wurst, Fleisch, Käse, Brot und Kaffee. Sie sollen sich in der Gastronomie Meisterstück wieder finden. Andrea und Frank Waldecker haben nun das zweite Lokal dieser Art in München-Pasing eröffnet. Das erste war 2012 in Berlin an den Start gegangen...