Neuer Gourmet-Tempel in Südtirol

ALGUND. In Algund nahe Meran empfängt der Schlosswirt Forst nun seine Gäste. Das Regiment am Herd im dortigen Gourmetrestaurant Luisl-Stube leitet Sternekoch Luis Haller. Kulinarisch setzt er hier Unternehmensangaben zufolge auf rare Spitzenprodukte kleiner Produzenten. Luis Haller war zuvor Küchenchef im Relais & Châteaux Castel Fragsburg in Meran und erkochte sich einen Michelin-Stern...