Startschuss fürs Kinderhotel Dachsteinkönig

GOSAU/MITTERTAL. Erholung für die ganze Familie, Bewegung in der Natur, Highlights - dafür steht Hotelier Ernst Mayer und sein Marke Leading Familiy Hotel. Sowohl am Standort Lermoos (Tirol) sowie in Oberjoch (Allgäu) gelingen ihm Durchschnittsraten und eine Auslastung, von der viele Wettbewerber träumen. Nun hat er sein drittes Kinderhotel in Oberösterreich eröffnet: Leading Family Hotel...