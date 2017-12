The Student Hotel startet in Dresden

DRESDEN. The Student Hotel wird in Dresden in den deutschen Markt einsteigen. Das Unternehmen will im ersten Quartal 2018 in der Pragerstraße 13 ein Haus mit 306 Zimmern eröffnen. Im Frühjahr diesen Jahres hatte The Student Hotel bereits mit einem Neubau in Berlin begonnen. Im Joint Venture mit der Triton Development GmbH sind 456 Räume auf acht Etagen und über 17.000 Quadratmeter geplant....