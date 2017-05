Viertes Hyperion-Hotel ist gestartet

DRESDEN. Die H-Hotels AG gibt Gas mit ihrer im Februar gelaunchten Marke Hyperion. Nach Eröffnungen in Hamburg, Berlin und Basel ist nun das bislang vierte Hotel dieser Art an den Start gegangen. Es handelt sich dabei um das ehemalige Swissôtel am Dredner Schloss, dessen Umfirmierung bereits angekündigt worden war. Das 235-Zimmer-Haus passe bestens ins Markenportfolio, so die H-Hotels, da es...