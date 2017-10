Mike Kainz räumt auf der Anuga ab

KÖLN. Der neue Patissier des Jahres arbeitet im Grand Hotel Les Trois Rois in Basel. Mike Kainz setzte sich im Finale am Sonntag auf der Ernährungsmesse Anuga in Köln im Live-Wettkampf gegen seine Mitbewerber durch. Der 24- Jährige trat dabei gegen Konkurrenten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Zweitplatzierter im Kampf um den Titel Patissier des Jahres wurde eine Frau: Yoshiko...