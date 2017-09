A&O Hotels ernennt neuen Finanzchef

BERLIN. Thomas Echelmeyer (56) wird neuer Chief Financial Officer bei A&O Hotels. Der Finanzexperte verantwortet in seiner neuen Position Finanzen, Bilanzen und Steuern sowie die Fachbereiche Controlling, Risikomanagement und IT. Zuvor war der Diplom-Kaufmann als kaufmännischer Geschäftsführer bei einem deutschen Wohnungsunternehmen tätig. Zudem verantwortete Echelmeyer als...