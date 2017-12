Arcona Hotels baut Vertriebsteam aus

ROSTOCK. Arcona Hotels & Resorts baut ihr Vertriebsteam mit fünf neuen Mitarbeitern aus. Hintergrund sind zahlreiche neue Projekte, die Arcona in den letzten Monaten in Angriff genommen hat. So sollen die neuen Mitarbeiter auch die Arcona-Häuser auf Rügen und Sylt sowie in Weimar und in Wetzlar betreuen. Tom Horschig (37) wird als Sales Manager Corporate & Mice von Berlin aus für die...