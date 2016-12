Christian Eckhardt geht ins Restaurant Purs nach Andernach

ANDERNACH. Christian Eckhardt, der 2-Sterne-Koch in der Villa Rothschild in Königstein im Taunus, nimmt ab April 2017 eine neue Herausforderung in Andernach an. Dort eröffnet die RD Gastrogruppe von Robert Doetsch das Gourmetrestaurant Purs. Dieses wird Teil des laut Doetsch "exklusiven Gourmethotels Convent" sein, das ebenfalls im Frühjahr eröffnen soll. Christian Eckhardt, der 2015 vom...