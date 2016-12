Denis Feix kommt nach Stuttgart

STUTTGART. Sebastian Prüßmann geht, Denis Feix kommt: Aus familiären Gründen - wie Prüßmann bei einer Pressekonferenz in Stuttgart bekanntgab - wechselt der 36-jährige Sternekoch in die Villa Rothschild Kempinski in Königstein im Taunus. Wie die beiden Geschäftsführer des 5-Sterne-Hotels Ulrich Schwer und Andreas Schmitt verkündeten, "eine nachvollziehbare, aber bedauerliche...