Denis Mair wird General Manager im 25hours München

MÜNCHEN. Die 25hours Hotel Company verpflichtet für ihr neues Hotel in München einen gelernten Hotelfachmann, der aus der Luftfahrtbranche zurück in das Beherbergungsgewerbe kehrt. Denis Mair ist seit Anfang November als General Manager des 25hours Hotel The Royal Bavarian tätig, das im August 2017 eröffnen soll. Danis Mair ist Diplombetriebswirt und besuchte die Hochschule München sowie...