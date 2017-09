Elmar Alexander Voigt wird Co-Chef bei Peter Pane

LÜBECK. Peter Pane wächst nicht nur bei der Zahl der Filialen, sondern auch in der Führungsriege. So hat die Paniceus-Gruppe, die hinter den Peter-Pane-Restaurants steht, Dr. Elmar Alexander Voigt zum Geschäftsführer ihrer Gesellschaften bestellt. Voigt ist nicht ganz neu im Unternehmen, er ist bereits seit Januar 2017 als Chief Financial Officer (CFO) für die Gruppe tätig. Der promovierte...