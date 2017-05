Ex-Sorell-Chef wird Hotelberater

CHAM/SCHWEIZ. Sein Nachfolger bei Sorell ist schon bekannt, jetzt verkündet Michael Thomann auch sein neues Tätigkeitsfeld: Nach drei Jahren an der Spitze der Schweizer Sorell Hotels macht der 46-jährige Zürcher sich als Unternehmensberater in der Hotellerie selbstständig. "Ich bin bereit, andere an meinen Erfahrungen teilhaben und davon profitieren zu lassen", kommentiert er seinen neuen...