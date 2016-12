Geoff Andrew ist neuer CEO von Worldhotels.

FRANKFURT/M. Kurzes Gastspiel bei Worldhotels: Dirk Führer, seit Mitte Februar 2016 Vorstand, verlässt die Hotelkooperation wieder. Aus persönlichen Gründen, wie Worldhotels weiter mitteilt. Führer werde mit seiner Familie in seine Wahlheimat Wien ziehen und Worldhotels weiterhin in beratender Funktion zur Verfügung stehen sowie die Entwicklung der Gruppe in Zentral- und Osteuropa...