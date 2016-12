Geschäftsführer Pick und Kritz verlassen die Welcome-Gruppe

WARSTEIN. Nachdem die Warsteiner-Gruppe die Welcome-Hotels an den britischen Investor Terra Firma verkauft hat, verlassen die bisherigen Geschäftsführer Mario Pick und Carsten Kritz das Unternehmen. Das teilten die beiden 44-Jährigen am Donnerstag der AHGZ mit. „Die Gespräche mit den neuen Investoren waren sehr angenehm und das Angebot verlockend, aber nach fast zehn Jahren Welcome Hotels...