Global Hotel Alliance ernennt Entwicklungschef

DUBAI. James Simmonds wird bei der Global Hotel Alliance als Global Head of Development einsteigen. Simmonds soll zum existierenden Portfolio von 35 Hotelmarken weltweit weitere Häuser der Luxusklasse akquirieren. James Simmonds war in der Vergangenheit sowohl für Immobilienentwickler als auch für Hotelbetreiber tätig gewesen. So hatte er für Belmond, Rosewood Hotel Group und Mubadala...