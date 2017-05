Hotel Nikko mit neuer Führung

DÜSSELDORF. Das Hotel Nikko hat eine neue General Managerin. Seit April zeichnet Sandra Epper für die Leitung des First Class Superior Hotels in der Düsseldorfer Innenstadt verantwortlich. Zuletzt arbeitete sie als Direktorin im Radisson Blu Hotel Leipzig. Die 40-jährige staatlich geprüfte Hotelbetriebswirtin verfügt über langjährige Erfahrungen in der Hotellerie. Die meisten ihrer...