HSMA: Haakon Herbst hört auf

BENDORF-SAYN. Haakon Herbst, Besitzer der Friends Hotels, gibt seinen Posten als Präsident der HSMA Deutschland auf. Bei der Neuwahl am Donnerstag trat er nicht mehr an, sein Nachfolger wird Georg Ziegler. Das gab der Verband in einer Pressemitteilung bekannt. Herbst war 18 Jahre lang Präsident der Vereinigung. In mehr als 20 Gremien, Ausschüssen, Beiräten und Arbeitskreisen war er tätig....