Jan Galanski wird Controller im Platzl Hotel München

MÜNCHEN. Das Platzl Hotel in München ab sofort auf Jan Galanski als Business Analyst in dem 4-Sterne-superior-Haus für das Controlling verantwortlich zeichnen. Zudem übernimmt der 37-jährige Hotelbetriebswirt und IHK-geprüfte Controller das Revenue Management. Er kommt aus dem Hotel Bayerischer Hof in München, wo er zuletzt als Direktionsassistent Wirtschaft & Finanzen und...